Como controlar os gastos e evitar dívidas durante as férias

No período do verão amazônico paraense, principalmente nas férias escolares muitas pessoas aproveitam para dar um passeio sem muita das vezes fazer um planejamento financeiro.

O cartão de crédito ou cheque especial acaba sendo um dos aliados, porém depois a conta chega e com ela o endividamento. Pensando nisso a conselheira do Sicoob Coimppa, Geysa Rufino (que também é Bacharel em Direito, que atualmente ocupa o cargo de Analista Judiciária no TJPA e já exerceu a advocacia, mestre em Direito e Especialista em Direito Sistêmico) destaca as principais dicas para curtir o verão sem se endividar.

Consciência- “O nosso relacionamento com o dinheiro começa em termos consciência de quanto tempo de vida, esforço foi tomado para fazê-lo e depois de nos programarmos para utilizá-lo da melhor forma possível. Temos tanto medo de olhar o dinheiro de frente que sequer fazemos cálculo ou procuramos saída a partir da consciência da sua finidade e de sua relação com a nossa humanidade. Assim saberíamos dizer não para muitas coisas.

Organização- Nas férias, o correto seria nos organizarmos sobre o quanto de valor temos disponível para gastar com esse objetivo. É sempre importante termos, dentro de nosso orçamento, um percentual para o lazer.

Equilíbrio- Precisamos de um momento de descanso para desestressar e fazer a compensação da lida do dia a dia, contudo, não só o trabalho como o prazer deve ser medido, todas as vezes que esses aspectos da nossa vida estão em desequilíbrio adoecemos e tudo se torna uma bola de neve. Trabalhar muito faz mal, beber e comer muito também, assim como dizer sim para todos, por exemplo”.

Mas, caso a dívida seja inevitável, Geysa Rufino enfatiza o que deve ser feito. Inclusive desenvolveu um Programa de Atendimento ao Superendividado em parceria com a Cooperativa de crédito Sicoob Coimppa através do Pensamento Sistêmico com a dinâmica da “Constelação Familiar”, como forma de resolução de conflitos que já é utilizada em pelo menos 11 estados (Goiás, São Paulo, Rondônia, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Alagoas e Amapá).

“A intenção do programa, que utiliza a teoria criada pelo psicólogo alemão Bert Hellinger, é buscar esclarecer para a pessoa na situação de superendividamento o que há por trás do comportamento que o leva a não sair do vermelho, como uma bola de neve que não tem fim. O participante do programa consegue, através dos movimentos que ocorrem durante a Constelação, enxergar, mesmo que ninguém fale absolutamente nada, o que se repete em sua história, qual dinâmica oculta ocorre para que padrões familiares se repitam, como exemplo: querer pagar tudo para todos da família, comprar uma casa de férias quando a moradia cotidiana não é sequer própria ou mesmo ter dinheiro e ter medo de tomar decisões conscientes a partir do que existe.



A intenção é tirar definitivamente a pessoa da dívida, contudo para que isso ocorra, ela precisa se colocar à disposição de ver fatos e atitudes que sequer tem consciência, e apartir daí, conseguir fazer outros raciocínios e ter outros comportamentos.

Fonte: Geiza Rufino / bacharel em Direito, analista judiaria do TJPa, ex advogada, Ma em Direito

Foto: Reprodução Internet