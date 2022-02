Como descobrir a senha do Wi-Fi pelo celular Android ou iOS

É relativamente raro guardar uma senha que você deixa salva automaticamente em seu computador, smartphone ou tablet. Então, quando algum amigo ou familiar visita a sua casa e solicita a senha do Wi-Fi, você sofre até encontrá-la — principalmente nos casos em que foi alterado o código de fábrica do modem.

Para evitar que alguém fique sem internet, apresentamos um tutorial completo para aprender como descobrir a senha do Wi-Fi por meio de seu celular. Vale para sistemas Android e iPhone.

Descobrindo a senha do wi-fi via Android

Caso o seu celular utilize o sistema Android, então siga os passos abaixo para descobrir a senha da rede de casa ou do trabalho. Lembrando que isso só vale para as redes às quais você já está conectado, ou seja, para uma rede Wi-Fi que você já tem acesso.

Vá até a aba de “Configurações” de seu celular com sistema Android. Na sequência, selecione “Rede e internet”. Feito isso, toque em “Wi-Fi”. Na próxima tela, localize a rede em que você está conectado e que deseja descobrir a senha. Toque nela para obter mais informações. Na aba que abrir, localize e selecione “Compartilhar”. Abrirá uma tela* com um QR code para que alguém possa se conectar à rede. Abaixo do QR code, você encontrará a senha.

*Nota: se na tela de compartilhamento você não encontrar a senha do Wi-Fi abaixo do QR code, tire uma print da tela e use o aplicativo Google Lens para lê-lo.

Descobrindo a senha do Wi-Fi via iPhone

Agora é a hora de mostrar como encontrar a senha da rede de sua casa ou trabalho caso você utilize um celular com sistema iOS, presente no iPhone. Vale o mesmo que dissemos para o Android: você precisa já estar conectado à rede.

Em seu celular, procure pelo app “Ajustes” e selecione-o. Feito isso, entre na opção “Wi-Fi”. Na sequência, abra a rede de internet na qual você está conectado. Role a tela do iPhone para baixo e procure o espaço chamado “Roteador”. Ao encontrá-lo, copie o endereço que aparece nele, cole-o no navegador de seu iPhone e acesse-o. Esse endereço carregará a página de configuração do roteador. Ela pedirá que você digite o usuário e a senha da área administrativa. As configurações de acesso geralmente seguem este padrão de fábrica:

Usuário: admin | Senha: senha em branco / admin / 1234

admin | senha em branco / admin / 1234 Usuário: usuário em branco | Senha: senha em branco

Após acessar a página de configuração, procure a opção “wireless”. Na sequência, acesse o menu “rede local” (local network) ou ainda “rede primária” (primary network). Alguns modelos de modem têm a opção “wireless settings”, basta escolhê-la. Após concluir esses passos, você descobrirá a senha do Wi-Fi via celular.

Descobrindo a senha do Wi-Fi usando aplicativos

Tentou utilizar as dicas diretamente do sistema e não conseguiu ou, de repente, achou complicado demais? Também existem alguns aplicativos com os quais você pode tentar descobrir a senha da sua rede de internet.

Descubra a senha com o app LastPass

Com mais de 30 milhões de usuários, o aplicativo LastPass funciona como uma espécie de “cofre para senhas”. O app grava todas as senhas previamente utilizadas nas redes Wi-Fi que você tenha conectado seu celular.

Ele também funciona para guardar senhas de aplicativos que você tenha no celular, auxilia na criação de senhas seguras e monitora vazamento de dados, informando caso alguma informação sua tiver sido comprometida.

Abra a loja de aplicativos correspondente ao sistema que você utiliza, baixe o app LastPass (Android | iOS). Registre-se utilizando seu e-mail e sua senha. Toque no ícone de “Três linhas” e acesse o menu lateral; entre em “Senhas Wi-Fi”. Nas redes disponíveis, selecione a que você deseja descobrir o código de acesso. Então, selecione o ícone de “Olho” e descubra a senha do Wi-Fi com seu celular.

Descubra a senha com o app WiFi Map

Aplicativo número 1 quando o assunto é conexão, o WiFi Map tem um mapa que apresenta as redes de internet sem fio que estão ao seu redor.

A dinâmica é muito simples: alguns usuários auxiliam outros na utilização de redes de locais públicos protegidas por senhas. Quem se cadastra fornece a senha de alguma rede que conhece, como de bares, restaurantes e lojas.

Abra a loja de aplicativos do seu celular e faça o download do app WiFi Map (Android | iOS). Com o aplicativo aberto, navegue pelo mapa, aproxime-o e selecione o lugar que deseja descobrir a senha. Caso deseje, é possível visualizar a lista de lugares mais próximos a você selecionando “Sorted by distance”. Após isso, vá até “Unlock Password” para efetuar o desbloqueio (pode ser necessário visualizar uma propaganda). Feito! Agora é só aproveitar a rede para ler mais o TecMundo.

A importância de criar senhas seguras

Ao criar senhas, não apenas para sua rede de internet Wi-Fi, é importante estar atento à segurança. Para impedir de ficar vulnerável ao risco de ataques de pessoas mal-intencionadas, é importante criar senhas seguras.

Por isso, evite utilizar dados pessoais (como nome da mãe, número do celular, nome da rua onde mora, data de aniversário, nome do animal de estimação e sequências numéricas simples) e dê preferência ao uso variado de letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais.

