Como é a capela que Rodrigo Hilbert construiu para Fernanda Lima?

O casal viralizou nas redes sociais mais uma vez após compartilhar como foi a troca de alianças em clima intimista durante a pandemia

Quando o assunto é um marido exemplar, o nome de Rodrigo Hilbert sempre surge na conversa. O apresentador, figurinha carimbada nas redes sociais por saber cozinhar maravilhosamente bem, fazer crochê, construir churrasqueira, berço e praticamente qualquer coisa do zero, viralizou mais uma vez por um feito bastante especial: ter construído a capela onde se casou, em uma cerimônia íntima, com Fernanda Lima.

Juntos há 19 anos e pais de três filhos – os gêmeos João e Francisco, de 13 anos, e a caçula Maria, nascida em outubro de 2019 – o casal ainda não havia trocado alianças. Mas, foi durante a pandemia que eles resolveram oficializar o enlace ali mesmo, no sítio da família. Para isso, o artista construiu a própria capela.

Como é o cantinho feito pelo apresentador

Mais do que ter um lugar aconchegante de adoração para si e para todos os seus familiares e amigos próximos, construir o santuário é também garantir que o cantinho dedicado à espiritualidade terá todos os benefícios de uma decoração afetiva.

No caso da família Lima-Hilbert, o design segue uma proposta íntima e minimalista, com janelas redondas no interior e uma paleta de cores frias, como azul e branco. Ao lado da porta, o sino é um símbolo tradicional de igrejas e mini-capelas, e tem também papel decorativo.

Como não poderia faltar, uma plantinha decora o altar, trazendo um pouco mais de vida ao ambiente. Do lado de fora, pequenas luzes são o charme da decór.