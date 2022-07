Como é varaneio…

Além de se tratar de ano eleitoral, estamos no período do veraneio. Assim, o movimento está fraco a beça. As vendas caíram, alguns órgãos estão praticamente paralisados, há um número reduzido de pessoas transitando pelo centro de Belém e pelos shoppings etc. Entretanto, essa movimentação se acentua na sexta-feira, nos terminais rodoviário e hidroviário, assim como, no ponto de ônibus para Mosqueiro, em São Brás. Quem trabalha na área vendendo lanches, água, refrigerantes e outra coisas está conseguindo “tirar o pé da lama”.