O WhatsApp pode ser usado em seu computador de duas maneiras: pelo WhatsApp Web, por meio do navegador de internet, e pelo aplicativo WhatsApp para Computador. O segundo pode ser baixado pela Microsoft Store, App Store ou no site da plataforma e é compatível com o sistema Windows, a partir da versão 8.1, e o macOS 10.10 ou posterior.

Para auxiliar no processo de instalação do WhatsApp para Computador, o TecMundo desenvolveu um tutorial simples e prático. Confira o passo a passo a seguir.

Como instalar o WhatsApp no computador

1. No site do WhatsApp, selecione “Mac ou Windows”.

Acesse a página do WhatsApp neste link. Na página inicial, selecione a opção “Mac ou Windows” ou vá para a aba “Download” no menu principal.

Passo 1 (Fonte: WhatsApp/TecMundo)Fonte: WhatsApp

2. Clique em “DOWNLOAD PARA WINDOWS”.

Você será direcionado para a página de download. Então, selecione a opção “DOWNLOAD PARA WINDOWS” ou Mac, se for o seu caso.

Passo 2. (Fonte: WhatsApp/TecMundo)Fonte: WhatsApp

3. Salve o instalador (arquivo.exe) em uma pasta do seu computador.

Escolha uma pasta de fácil acesso e salve o instalador do aplicativo clicando no botão indicado.

Passo 3. (Fonte: TecMundo)Fonte: TecMundo

4. Após o download, clique duas vezes no ícone do arquivo.

Com o download concluído, vá até a pasta em que o arquivo foi salvo e clique duas vezes no ícone.

Passo 4. (Fonte: TecMundo)Fonte: TecMundo

5. Aguarde a página de carregamento e instalação.

Passo 5. (Fonte: TecMundo)Fonte: TecMundo

6. Scaneie o código QR pelo aplicativo no celular e acesse a sua conta no computador.

Com o aplicativo baixado e aberto, entre pelo WhatsApp no seu celular. Para usuários iOS, vá para a página de configurações e selecione “Aparelhos conectados”. Clique em “Conectar aparelho” e aponte a câmera do telefone para o QR Code.

Para usuários Android, clique nos três pontinhos no alto direito da tela que abrirá o menu “Mais opções”. Selecione “Aparelhos conectados”, clique em “Conectar aparelho” e escaneie o QR code com a câmera do celular.

Passo 6. (Fonte: TecMundo)Fonte: TecMundo

O aplicativo tem a mesma interface da versão web e exige que o celular esteja conectado. Até o momento, a maior diferença entre as plataformas é que o aplicativo independe do navegador e suas notificações estão sincronizadas com o computador.

No entanto, isso pode mudar em breve. O WhatsApp está investindo em melhorias e a chegada da atualização para múltiplos dispositivos permitirá conectar até quatro aparelhos simultaneamente.