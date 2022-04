Como nos tempos de Parmalat: Palmeiras repete goleada histórica de final de 93

A comparação é recorrente. Com o investimento da Crefisa, O Palmeiras vive sua fase de maior sucesso desde os tempos da parceria com a Parmalat. A final deste domingo pode inclusive nos trazer a memória daqueles anos. A goleada sobre o São Paulo é a maior do Alviverde em um clássico decisivo do Paulista desde 1993.

O torcedor palmeirense que acompanhou o futebol nas décadas de 80 e 90 guarda com carinho estas lembranças. O clube vivia uma seca histórica de 17 anos sem títulos quando encontrou o Corinthians na final do Paulista, em jogos de ida e volta. Ambos foram históricos.

Na partida de ida, o Corinthians abriu vantagem graças a um gol de Viola após cobrança de falta de Neto (1 a 0). Na comemoração, o atacante se atirou ao chão e rastejou, imitando um Porco. A provocação fez sucesso entre os corintianos, mas acirrou ainda mais os ânimos para o jogo de volta. Não faltou polêmica no segundo jogo.

Não faltaram também cartões vermelhos: três dos alvinegros e um dos alviverdes. Sobraram gols. No tempo regulamentar o placar terminou em 3 a 0, com gols de Zinho, Evair e Edílson. Mas o saldo não contava para desempate e a partida foi para a prorrogação. O empate servia ao Palmeiras, mas Evair, de pênalti, decretou a goleada em 4 a 0.

Assim como contra o Corinthians, o Palmeiras saiu atrás contra o São Paulo em 2022. Desta vez com desvantagem ainda maior, de dois gols. Mas desta vez o Alviverde não precisou da prorrogação para fazer o 4 a 0: 90 minutos bastaram. A goleada é a maior em clássicos de decisão do Paulista, mas não é a maior de uma final. Em 2008 o próprio Palmeiras venceu a Ponte Preta por 5 a 0, estabelecendo o recorde do torneio.

Texto retirado de ogol.com.br