Como o Dry January pode melhorar sua saúde

Você já ouviu falar em Dry January? A palavra que significa “Janeiro seco” é um movimento que já existia e que agora está em alta esse ano. O objetivo dessa campanha é fazer com que os adeptos do movimento fiquem sem ingerir álcool durante todo o mês de janeiro, tudo em nome do bem-estar, e aí? Conseguiria?

Lançada no ano de 2013 pela Alcohol Change UK, uma organização britânica que promove o consumo consciente de álcool, tem como o objetivo reduzir os danos causados pelo álcool à saúde, provocando a sociedade a ter hábitos mais saudáveis.

Para se ter uma ideia no ano passado, a iniciativa contou com a participação oficial de 175 mil pessoas, que se inscreveram no site de organização se comprometendo a adotar o Dry January.

Dar um tempo na bebida pode trazer inúmeros benefícios para a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida. A abstinência alcoólica permite que o corpo se detoxifique, eliminando as toxinas que o álcool pode causar.

A Doutora Lívia Dickson, PhD em nutrição e especialista em saúde gastrointestinal, explica o que acontece com o organismo quando deixamos de ingerir álcool.

“Uma vez que se deixa de consumir álcool um dos primeiros efeitos a ser sentido é a desintoxicação que pode ocasionar sintomas de abstinência, incluindo ansiedade, tremores, sudorese e náusea que podem ser leves ou graves.No começo pode ser difícil ou até mesmo impossível, mas eu já tive o prazer de comemorar com pacientes essa vitória e ver a pressão, glicose, função hepática tudo voltar aos eixos deixando o consumo excessivo de álcool” explicou a especialista.

É importante lembrar que o objetivo deste texto não é decretar que você suspenda as bebidas alcoólicas de vez, mas propor uma reflexão e conscientização acerca dos riscos e apresentar uma alternativa com menor impacto na sua saúde.

Foto Reprodução Internet