Como o filme ‘Rambo 3’ ajuda a explicar a origem do Talibã

No terceiro filme da franquia, Rambo se une aos rebeldes na luta contra os soviéticos — os mesmos rebeldes que depois travariam uma guerra civil que culminaria na chegada do grupo extremista ao poder.

Uma das cenas mais lembradas de Rambo 3 (1988) mostra o herói removendo um projétil de seu abdômen com a própria mão e depois cauterizando a ferida com pólvora. Mas foi outro trecho, bem mais discreto, que ganhou uma inesperada relevância à luz dos últimos acontecimentos no Afeganistão.

O filme se passa em meio à guerra travada por grupos rebeldes contra a União Soviética (URSS), que tinha invadido o país. Rambo (Sylvester Stallone) vai até lá para resgatar seu antigo mentor, o coronel Trautman, que havia sido capturado pelos soviéticos durante uma missão.

Rambo está na fronteira com o Paquistão. Ao seu lado, o afegão que o ajuda a entrar no território afegão explica que muitos já haviam tentado conquistar o país e falhado: Alexandre, o Grande, Gengis Khan, o Reino Unido — e, agora, era a vez dos soviéticos.

Ele comenta então que os afegãos são um povo que luta bravamente e que nunca será derrotado: “Um antigo inimigo fez uma oração. Ela diz: ‘Meu Deus, livrai-nos dos venenos das cobras, do dente do tigre e da vingança dos afegãos’. Entendeu o que significa?”.

Rambo responde: “Que vocês não se rendem por nada”.

Três décadas depois, o mundo assiste ao avanço do Talibã após a retirada das Forças Armadas dos Estados Unidos. O grupo extremista voltou ao comando do Afeganistão 20 anos depois da invasão americana.

As sementes dessa derrota histórica da maior potência militar do mundo foram plantadas na época que é retratada pelo terceiro Rambo.

Foi com o apoio dos Estados Unidos que os rebeldes, conhecidos como mujahideen, venceram os soviéticos, mas a insurgência contra os invasores desaguaria na formação do Talibã em meados dos anos 1990.

Sidney Ferreira Leite, doutor em História Social e professor de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco, explica que os americanos deixaram a região em segundo plano depois de vencer os soviéticos e não contribuíram para tornar o Afeganistão uma nação. Os diferentes clãs e tribos do país travaram uma guerra civil até os talibãs chegarem ao poder, em 1996.