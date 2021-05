Como Sasha e Gretchen: veja noivas que casaram de tênis e inspire-se

Sasha Meneghel, de 22 anos, revelou que se casou com João Figueiredo em uma publicação nas redes sociais na última sexta-feira (14). O look moderno e despojado da influenciadora chamou a atenção dos internautas: ela usou um All Star branco de cano alto no dia da cerimônia. Assim como ela, Gretchen e Titi Muller também optaram pelo calçado esportivo no dia do sim. Veja fotos de noivas que trocaram o salto pelo tênis e inspire-se.



Quem também casou de All Star foi Gretchen. A cantora optou por um modelo branco de cano alto. De acordo com Gabriela, casar de tênis é uma tendência. “Hoje em dia, as pessoas estão ligando mais para o conforto do que para a aparência. E, além disso, colocam mais seu estilo próprio em tudo”, pondera. De básico, porém, o calçado de Gretchen não tinha nada: o tênis foi especialmente customizado para ela e confeccionado com pérolas, inclusive para escrever o nome da artista. Em publicação no Instagram, Gretchen contou que o item é da loja “Fofuras da Belloca”, especializada na personalização de calçados, All Star é o tênis favorito das mulheres que decidem fugir do visual tradicional na hora de casar. Isso pode ser constatado ao pesquisar pela hashtag “noivas de tênis” no Instagram

Fonte: R7

Foto: Reprodução/Instagram