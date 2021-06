Como solicitar segunda via de Certidão de Nascimento pela internet

A Certidão de Nascimento é originalmente física e retirada em cartório, no entanto, é possível solicitar a segunda via do documento através da internet pelo site Registro Civil, da ARPEN (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais). O processo é bastante intuitivo e, o melhor, sem nenhuma burocracia.

Embora essa seja uma facilidade bem vinda em qualquer momento, o acesso online a documentos se tornou ainda mais essencial durante a pandemia de covid-19, diante da necessidade de manter o distanciamento social. Pensando nisso, elaboramos o guia definitivo para que você solicite a sua Certidão de Nascimento sem precisar sair de casa.

Como solicitar a 2ª via da Certidão?

De modo resumido, basta acessar o site e inserir algumas informações pessoais. Vale lembrar, porém, que será necessário fornecer alguns dados presentes no documento original. Além disso, a segunda via da Certidão de Nascimento somente pode ser retirada mediante o pagamento de uma taxa.

Passo 1: Acesse o site do Registro Civil e, entre as opções disponíveis, toque sobre “Nascimento”. Já na página inicial, você notará que também é possível acessar a Certidão de Casamento e Óbito;

Passo 2: Na tela seguinte, insira a cidade, estado e cartório onde foi emitida a sua certidão.

Passo 3: Em seguida, escreva o seu nome completo, CPF, data de nascimento e o nome dos seus pais;

Passo 4: Nesse momento, você precisará de alguns dados mais específicos do documento original, como citado anteriormente. Aqui, será preciso informar o Livro, a Folha e o Termo da sua certidão;

Passo 5: O Registro Civil permite que você emita uma via eletrônica, que será encaminhada para o seu e-mail ou uma via física, que chegará em seu endereço ou em um Cartório de sua preferência. Como destacado pelo próprio site, a primeira opção é aceita apenas em alguns órgão e, se impressa, não será considerada oficial. Escolha a opção que melhor te atende e clique em “Próximo”;

Vale lembrar ainda que, em qualquer uma das modalidades, será preciso pagar uma taxa, que varia conforme o cartório responsável. Além disso, você pode selecionar as duas opções ao mesmo tempo e emitir a versão impressa e eletrônica simultaneamente, sob o pagamento de um valor referente a duas taxas.

Passo 6: Na próxima página, confira se os seus dados e a taxa de emissão estão corretos. Feito isso, aceite os termos de uso do serviço e toque em “Próximo”. Será exibido, então, o seu carrinho de “compra”. Verifique, novamente, se está tudo correto e avance;

Passo 7: Agora, realize o login na sua conta do Registro Civil e, caso ainda não tenha cadastro, inscreva-se tocando sobre “Não tem uma conta? Crie uma agora.” e forneça seus dados pessoais;

Passo 8: Caso tenha escolhido a modalidade impressa, escolha na tela seguinte a melhor opção de envio e, em seguida, a forma de pagamento. O Registro Civil aceita boleto, cartão de crédito e também carteira virtual.

E, pronto! Com esses passos simples, você terá acesso ao documento, no formato físico ou eletrônico, sem precisar enfrentar filas ou ainda lidar com as burocracias de um Cartório comum.

Fonte: Tecmundo