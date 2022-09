Como usar a Dynamic Island em qualquer celular Android

A Dynamic Island (Ilha Dinâmica, em tradução livre) é uma das grandes novidades dos iPhones 14 Pro e Pro Max. Esse recurso permite que o usuário interaja de forma diferente com mensagens, músicas e outras informações sem parar sua ação principal no celular. Ele já existe há mais tempo em alguns smartphones Android – as primeiras tentativas foram em 2015 – mas ainda é considerado algo recente na indústria de smartphones.

Nem todos os celulares Android trazem a Dynamic Island nativamente, mas isso não é um problema. Nesse tutorial, vamos mostrar como usar a ferramenta em qualquer smartphone com sistema operacional Android de uma maneira bastante simples.

Como usar a Dynamic Island no celular Android

1 – Para começar, você vai precisar instalar o aplicativo Edge Mask no seu smartphone Android. Basta uma pesquisa rápida na Google Play Store para encontrá-lo.

Observação: antes de qualquer ação, o Edge Mask vai solicitar que você tire o celular do modo de otimização/economia de bateria, caso esta opção esteja ativada, pois não será possível executá-lo em segundo plano. Clique em “Permitir”.

Outro ponto importante é que ele não funciona da forma correta se o celular estiver no modo silencioso ou com a opção “Não Perturbe” ativa.

Crédito: Reprodução | Play Store.Fonte: Play Store

2 – A primeira coisa a se fazer dentro do app é dar as permissões necessárias ao aplicativo para aparecer acima de outros, acessar notificações e acessibilidade. Você deve clicar no “1/3” que estará na parte superior da tela em vermelho. Dê a permissão e volte ao app. Repita isso mais uma vez.

Na terceira permissão, você deve clicar em “Aplicativos instalados” no menu, selecionar o Edge Mask e ativar. Não é necessário criar um atalho.

Com todas as permissões dadas, um “OK” irá aparecer no lugar dos números vermelhos.

Crédito: Reprodução | TecMundo.Fonte: TecMundo

3 – A partir daqui, seu telefone já deve começar a mostrar notificações no estilo Dynamic Island. Porém, o processo não terminou. Para não receber notificações duplas, você deve ativar as opções “1. Bloqueando o alerta do sistema” e “1-1. Evitar duplicação de som”.

Dependendo da marca do celular Android, você talvez precise habilitar as opções 1-1 e 2. A função é a mesma.

Crédito: Reprodução | TecMundo.Fonte: TecMundo

4 – Em seguida, clique em “Mensagem“. Nesse menu, você pode escolher o estilo de animação das suas notificações – no estilo padrão, o criado para smartphones Samsung, Apple ou o que preferir.

No menu de barras de ajuste ao lado do mecanismo de ativação, você pode alterar configurações mais avanças, como duração da animação, tamanho e até posição, de acordo com seu gosto.

Crédito: Reprodução | TecMundo.Fonte: TecMundo

5 – No menu “Efeitos“, você pode fazer alterações de iluminação da mesma força que no passo anterior, mas elas serão visíveis ao redor da câmera frontal ou borda de tela do celular. Caso o furo da lente não seja centralizado, é melhor não ativar a opção “iluminação de furo”.

Crédito: Reprodução | TecMundo.Fonte: TecMundo

6 – Por fim, caso haja algum conflito com notificações de algum app, você pode entrar em “Configurações avançadas” e “Configurações específicas do aplicativo“.

Crédito: Reprodução | TecMundo.Fonte: TecMundo