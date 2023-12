Compadre Washington é operado em Salvador após desconforto

Nesta sexta-feira (29), o cantor Compadre Washington, do É O Tchan, passou por uma cirurgia de apendicectomia. De acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital MaterDei, em Salvador (BA), onde o artista de 61 anos está internado, ele foi hospitalizado na durante a madrugada, após sentir forte desconforto abdominal.

Ainda segundo o hospital, Compadre tinha um quadro de apendicite aguda em fase inicial. Após a cirurgia, a situação do cantor é estável.

Não há previsão de alta, por enquanto.

A agenda do grupo É o Tchan indica que a banda tem apresentações marcadas para este sábado (30) em Ipojuca (PE), domingo (31) em São João da Barra (RJ) e na segunda (1º) em Ouro Branco (AL). De acordo com comunicado divulgado nas redes sociais do grupo, os shows serão mantidos, com Beto Jamaica à frente das apresentações.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Rodrigo Adao / AgNews