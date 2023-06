Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará investe em planejamento estratégico

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) realizou, nesta sexta-feira (30), uma reunião para reforçar a importância do planejamento estratégico de ações para incrementar a sua atuação e aperfeiçoar a gestão. O encontro, que contou com a presença dos servidores lotados em Belém, teve o objetivo de reforçar estratégias para os integrantes da Companhia e destacar a implementação do Sistema de Planejamento Estratégico (SIPEI) no âmbito da entidade.

Com atuação para a atração de investimentos ao Pará, a Companhia já tem colhido frutos desse trabalho, que permite maior previsibilidade das ações e, de forma integrada, vem permitindo com que a entidade amplie e reforce a presença nos municípios paraenses.

“Esse é um trabalho estratégico porque ele parte do princípio de que para alcançar resultados é necessário, antes de tudo, planejar. O planejamento é essencial, seja no âmbito da Codec ou no próprio governo do Estado, a exemplo do PPA [Plano Plurianual]. Portanto, esse movimento vai ao encontro das estratégias de gestão do governo, sendo o primeiro passo para que alcancemos resultados ainda melhores”, destacou Pádua Rodrigues, Diretor de Estratégia e Relações Institucionais da Codec.

Para a gerente de Contabilidade da Codec, Rosa Costa, o encontro foi fundamental para o envolvimento da equipe com os objetivos da gestão. “É muito importante que tenhamos esses momentos motivacionais e de envolvimento. A integração entre setores é o primeiro passo para que os objetivos da Codec sejam alcançados, então este momento é essencial”, disse.

Em 2022, a Codec adquiriu a plataforma de gestão SmartSheet e implementou o Sistema de Planejamento Estratégico (SIPEI) para todos os setores da Companhia. O objetivo é concentrar esforços de todas as suas Diretorias para a execução do que está planejado, com metas e objetivos específicos. Mensalmente, são realizadas Reuniões de Análise da Estratégia (RAEs) com as equipes das diretorias para avaliar o desempenho de cada setor no mês anterior.

Estratégia – Presidente da Codec, Lutfala Bitar, ressalta que o planejamento estratégico é fundamental para que a Companhia avance com seus projetos prioritários. “Estamos conduzindo projetos de novas Áreas Econômicas Incentivadas, entre eles, do Condomínio Industrial de Castanhal e do Distrito Industrial de Breves, além da Zona de Processamento de Exportações. São iniciativas que contribuirão de forma bastante contundente para o desenvolvimento do Pará”, enfatizou.

Texto de Igor Nascimento

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação