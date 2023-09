Companhia de Saneamento tem nova bomba de captação no Complexo Bolonha em Belém

No início da manhã desta segunda-feira (18), a diretoria da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) recebeu a nova bomba de captação da Estação Elevatória de Água Bruta do Guamá. O equipamento, fabricado no Rio de Janeiro, saiu segunda-feira passada da capital carioca e rodou mais de 3 mil km de estrada até chegar em Belém.

O presidente da Cosanpa, José Fernando Gomes Júnior, disse que “desde o dia 6 de fevereiro quando assumimos, a determinação do governador Helder e da vice Hana foi trabalhar e isso comprova com a chegada da primeira bomba, além de outras ações que estão sendo feitas na Cosanpa. Todos os trabalhadores da Companhia estão focados em levar água de qualidade pra nossa população nos 4 cantos do Estado.”

O novo equipamento tem capacidade de bombear 4 mil m3/h, fundamental para o início do processo de abastecimento. A elevatória composta por 6 bombas serão responsáveis pela captação da água bruta do rio Guamá para aos dois reservatórios naturais, iniciando o processo de tratamento e distribuição da água. A bomba nova é fundamental para dar segurança quanto aos níveis dos lagos Água Preta e Bolonha no período de poucas chuvas.

“Na linha de produção, esse novo equipamento vai trazer pra nós uma quantidade de água maior pra gente evitar durante a sazonalidade do ano a descida dos lagos, então ele mantém os lagos em nível de operação. Isso nos traz um conforto na questão do volume de água disponível para o tratamento pra população”, explicou a diretora de operações da Cosanpa, Cleide Ferreira.

A montagem da estrutura já começa nesta terça-feira (19) e deve terminar no final da semana. Só a bomba pesa mais de 2 toneladas. Será um trabalho minucioso das equipes de eletromecânica da Companhia. Participaram da entrega do novo maquinário a deputada federal Elcione Barbalho, bem como o deputado estadual deputado Zeca Pirão, além de vereadores e funcionários da Cosanpa.

“Água é saúde. Não adianta você estar dando medicação e você volta pra tomar uma água que não está tratada. Eu acho excelente a iniciativa da Cosanpa junto com o nosso governador Helder Barbalho. Estamos aqui com vereadores, deputados, pessoas que realmente se preocupam com a comunidade. O que importa são as ações,” reforçou a deputada federal Elcione Barbalho.

Mais investimentos: Desde fevereiro, uma série de ações e investimentos estão sendo feito para auxiliar no abastecimento dos municípios atendidos pela Cosanpa. O pacote de investimentos em novas bombas para o Complexo Bolonha, por exemplo, chega a R$ 22 milhões de reais. Serão 17 maquinários para reforçar o fornecimento de água de mais de 1 milhão de pessoas em Belém, Ananindeua e Marituba.

Complexo Bolonha: O projeto do Complexo conta com a Estação de Tratamento de Água (ETA) entregue em março de 2020, com a capacidade para abastecer mais de 1 milhão de pessoas de Belém, Ananindeua e Marituba. Já a subestação de energia elétrica, que passa por modernização e ampliação, está com 58,57% das obras concluídas. Ela terá a capacidade praticamente dobrada com aumento de 17,5 MVA para 30 MVA, com 5 transformadores de 69 mil volts, a maior da Companhia no Estado.

