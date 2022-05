Companhia dos Portos lança edital de contratação de empresa para reformar CAT de Alter do Chão

A Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPH), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) edital para a contratação da empresa para a prestação de obras e serviços de reforma do Centro de Atividades Turísticas (CAT), de Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará. O espaço, que atende turistas em visita à vila balneária, está interditado desde o último dia 25 de abril, por tempo indeterminado, por consequência da cheia do rio Tapajós.

O edital lançado pela CPH, na modalidade pregão eletrônico, menor preço, será aberto no próximo dia 8 de junho, às 09h00, no seguinte endereço eletrônico: https://www.gov.br/compras/pt-br. O valor estimado de investimento para a execução da obra é de R$ 200 mil.

A empresa vencedora será responsável pela prestação de obras e serviços de engenharia para a elaboração de projeto executivo civil e naval para a reforma de adequação do CAT, para atender a CPH.

Interdição – Desde o último dia 25 de abril que o CAT está interditado pela Prefeitura. A cheia do rio Tapajós motivou a interdição do espaço para proteger turistas, visitantes e os próprios servidores.

Fonte: O Estado Net