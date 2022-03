Compartilhando conhecimento: Davi Diniz realiza workshop de bateria em Belém

Talentoso e com conhecimento pra dar e pra vender, o baterista Davi Diniz, realiza workshop de bateria voltado para o público amante do forte som deste instrumento que é a base musical do artista. No evento, o instrumentista tem como objetivo repassar algumas técnicas e conhecimentos sobre a bateria, com o intuito final de realizar um show especial com todos os integrantes, para demonstrar a evolução conjunta da equipe.

“Eu aprendi a tocar bateria com muita naturalidade sabe, é como dizem, sou autodidata, mas aprendi muita coisa nas escolas onde estudei claro, eu era bom na técnica, mas a minha teoria se aperfeiçoou nas aulas, e é isso que quero repassar para as pessoas, esse conhecimento amplo e completo de como dominar uma bateria”, explica o músico.

Por onde quer que o Davi passe com sua bateria, chama a atenção do público pela sua jovialidade e grande talento diante do instrumento que domina. O conhecimento do baterista é tão abrangente, que mesmo tendo 22 anos, ele já é professor e dá aulas de bateria na escola Hexacord, onde compartilha tudo que aprendeu desde muito cedo, com pessoas que também são apaixonadas pelo som vibrante da bateria.

“Sempre que encontro pessoas que tem o mesmo amor que eu tenho pela bateria, é muito natural e prazeroso ensinar o que eu sei, até por que também aprendo muito com os meus alunos. Um dos maiores segredos para que te respeitem numa área onde você aparenta ser muito jovem, é ser humilde e fazer tudo bem feito, saber ouvir, é isso que eu faço, e ainda bem, o retorno dos meus alunos é surpreendente”, detalha o artista sobre ser professor tão jovem.

Vencedor de grandes concursos nacionais quando o assunto é disputa de bateria, Davi estudou muito o instrumento que toca, ao frequentar mais de 2 escolas especializadas em Belém. Não satisfeito, foi aprofundar ainda mais seus saberes em São Paulo, onde pôde deixar parte do seu talento ali, ao ser assistido por uma multidão em espetáculos que lá realizou.

Ao longo da sua vida, muitos professores, parentes e amigos incentivavam o músico a mergulhar de fato na carreira solo, o que Davi demorou a aceitar, mas quando aceitou, resolveu logo de cara, sair produzindo conteúdos autorais, o que deixou muitos amantes do seu trabalho muito felizes pelo seu crescimento enquanto artista.

“Eu absorvi esse gosto natural pela música, do meu pai né, ele tocava na igreja quando eu era criança, e sempre me encantei muito pelo que eu ouvia o tempo todo por lá, até que um dia resolvi tentar, e quando sentei na bateria, tudo saiu tão naturalmente, parecia até que eu já tocava antes, eu fiquei mais surpreso do que qualquer um ali do meu lado sem dúvida (risos)”, comenta Davi Diniz sobre sua descoberta ao lado da bateria.

No workshop que vai realizar, Davi pretende levar muitas técnicas e exercícios que visem tornar os amantes da bateria, verdadeiros profissionais, o que segundo ele, é possível para qualquer pessoa, desde que esteja empenhada em atingir este nível: “Tenho a consciência de que tocar bateria não é fácil, apesar de parecer, também tenho meus tropeços e aprendo muito todos os dias, mas por que eu amo o que eu faço então pra mim é natural. Com certeza todos os interessados em aprender a dominar esse instrumento, pode conseguir de forma tranquila, pode confiar, e aproveito pra convidar pro workshop, vamos crescer juntos”, convida ele.