Complexo do Ver-o-Peso realiza Programação especial no Dia Internacional das Mulheres

Amanhã (8) será realizado uma ação em alusão ao Dia Internacional da Mulher no complexo do Ver-o-Peso em Belém. A iniciativa é do Governo do Estado, por meio do programa Territórios Pela Paz, e também das Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), em parceria com a Secretaria de Saúde Pública (Sespa) e Secretária de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet).

A ação vai acontecer das 9h às 17h, será realizado diversos serviços através das quatro carretas TerPaz – Formação Profissional, nas quais serão realizados trabalhos de estética, saúde, gastronomia e informática. A carreta de gastronomia vai apresentar um cardápio repleto de sabores feito pelas mãos das boleiras do Ver-o-Peso.

Confira a programação completa:

– Carreta Estética: corte feminino simples (corte e lavagem), corte masculino simples (corte, lavagem e escovação), design de sobrancelhas, escovação, lavagem e hidratação capilar, limpeza facial simples, maquiagem expressa e serviços de barbearia simples.

– Carreta Saúde: consulta médica atendimento odontológico e ginecológico, palestras de saúde bucal, distribuição de kits de higiene bucal e escovódromo.

– Carreta Gastronomia: Mini Festival Ver-o-peso, Saberes e Sabores da Cozinha Paraense, com cardápio formado por peixe frito ao molho de camarão, peixe frito ao molho de açaí, arroz com Jambú e farofa de Chicória, salada Ver-o-Peso. Todos os pratos feitos pelas mãos das boieiras do complexo.

– Carreta Informática: microempreendedorismo individual digital, transações financeiras digitais, aquisição e uso do aplicativo Ver-a-Feira.

