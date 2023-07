Complexo do Ver-o-Peso recebe visita técnica da Prefeitura e do Iphan em preparação à COP-30

A Prefeitura de Belém e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) fizeram uma visita técnica no Complexo do Ver-o-Peso. Os técnicos de ambas institiuições estenderam a visitação a outros espaços da capital paraense, como a rua dos Mercadores, Bondinho, Feira do Açaí e Boulevard da Gastronomia, pontos importantes para o centro histórico de Belém.

“A visita incluiu técnicos do Iphan nacional, do Pará, Secretaria de Urbanismo (Seurb) e a equipe da COP-30 da Prefeitura de Belém. Nós estamos aqui para trazer à tona e resgatar a história da nossa cidade”, informou a arquiteta do Comitê Gestor da COP-30 da Prefeitura de Belém, Débora Leite, que participou da atividade nesta quinta-feira, 13.

Reforma do Ver-o-Peso

Para realizar uma reforma significativa no espaço, o projeto visa uma adequação completa do Complexo do Ver-o-Peso, contemplando estacionamentos, feiras, mercados de Carne e Peixe, Feira do Açaí e a Pedra do Peixe.

Daniel Sombra, arquiteto e diretor de Projetos e Obras do Iphan, em Brasília, reforçou a importância da visita.

“Estamos nesta importante visita com a Prefeitura somando forças para analisar a grande intervenção que será realizada no Ver-o-Peso. É um lugar emblemático e com vários valores, arquitetônico e cultural. A reforma e readequação desse espaço é para dar melhores condições de trabalho, além de preparar Belém para a COP-30, em novembro de 2025”.

“Estamos com as obras do Boulevard da Gastronomia em ritmo acelerado e com a reforma do Ver-o-Peso, iremos ter um grande resgate de todo esse centro histórico não só para quem vem para a COP-30, mas para todos os frequentadores”, informou o titular da secretaria de Urbanismo, Deivison Alves.

Reunião de alinhamento

No período da tarde desta quinta, 13, a equipe se reuniu na sede da Seurb para alinhamento de detalhes do projeto, do processo licitatório e do plano de trabalho para o Complexo.

Durante o debate, a superintendente do Iphan no Pará, Cristina Vasconcelos, destacou a necessidade das ações que visam obras importantes para a COP-30. “Afinal, é a Amazônia no olhar do mundo. É imprescindível que os assuntos e conversas estejam alinhadas para que possamos tocar os projetos”, enfatizou.

Outras obras – O secretário municipal de Urbanismo, presente também na visita e na reunião, informou que “a visita técnica começou no Complexo do Ver-o-Peso, passou pelos mercados, Feira do Açaí, Pedra do Peixe, centro comercial até o Boulevard da Gastronomia. Vimos todo esse complexo para analisar, planejar e com certeza, fazer o melhor para uma reforma e restauração do Ver-o-Peso, para ser entregue à cidade, rumo a COP30”.

Complexo do Ver-o-Peso

Com reconhecimento mundial, o Complexo do Ver-o-Peso faz parte do centro histórico da capital e é um dos pontos turísticos mais icônicos de Belém, integrando experiências culturais, gastronômicas e sociais em um só espaço.

Feirante há mais de 30 anos, Jairo Melo ficou entusiasmado ao saber da reforma do espaço. “Bora mostrar a melhoria tanto pro feirante, quanto pra sociedade, né? Porque vem gente do mundo todo pra Belém do Pará. Então bora mostrar o que Belém tem de melhor”.

Texto: Sarah Carneiro

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Seurb