Complexo Hidrelétrico Belo Monte recebe prêmio internacional de barragens

A Usina Hidrelétrica Belo Monte conquistou a primeira posição, entre 13 projetos internacionais selecionados, como referência na construção de barragens. O prêmio do 5th International Milestone Rockfill Dam (Barragens de Enrocamento) Awards reconhece as barragens consideradas referências para o setor energético mundial e deu o título à Belo Monte pelo projeto da barragem do reservatório de água das usinas Belo Monte e Pimental, no Sudoeste do Pará.

A Norte Energia, concessionária do Complexo Hidrelétrico Belo Monte, recebeu o prêmio ontem, quinta-feira, 31, em Foz do Iguaçu (PR). A empresa passou por rigorosa avaliação técnica realizada pelo Comitê Brasileiro de Barragens – CBDB – e o Comitê Nacional Chinês de Grandes Barragens – CHINCOLD, que a cada três anos selecionam e reconhecem projetos de grande importância e inovações técnicas.

Os critérios consideraram as inovações do projeto, tanto na construção quanto na operação, o bom desempenho operacional, além da atenção com os aspectos sociais e ambientais. Na avaliação dos especialistas internacionais, ao ser reconhecida com o prêmio, a UHE Belo Monte passa a servir de exemplo e se torna referência no setor energético.

Olhando para os próximos anos, que exigirão maior desenvolvimento da urbanização e modernização, bem como crescentes preocupações com os impactos das mudanças climáticas, o papel das barragens e reservatórios é fundamental. Isso porque as barragens são estruturas que apoiam o desenvolvimento económico e social com base no controle de cheias, abastecimento de água e segurança energética e alimentar.

Belo Monte foi o único projeto recomendado pelo CBDB para representar o Brasil, e, entre os 13 projetos internacionais selecionados, conquistou a primeira posição, destacando-se em escala global como referência na construção de barragens de enrocamento, termo utilizado para designar o aglomerado de terra e pedras usadas para sustentação de uma barragem de água.

“Este reconhecimento reflete o compromisso da Norte Energia com a excelência, inovação e sustentabilidade em suas iniciativas, e torna o Complexo Belo Monte referência para futuras construções de barragens em todas as regiões do planeta”, afirmou o presidente da Companhia, Paulo Roberto Ribeiro Pinto.

Para cumprir os requisitos da premiação, o projeto deve ser conhecido mundialmente e deve ter sido concluído e estar em bom funcionamento há mais de três anos. Sua inovação no design e construção de barragens de enrocamento deve ser significativa, podendo ser usada como referência por outros projetos.

Outro ponto avaliado é que, durante a construção e gestão da barragem de enrocamento, devem ter sido tomadas medidas para melhorar o ambiente e realocar pessoas. O projeto deve ter obtido grandes benefícios em geração de energia hidrelétrica, controle de inundações, irrigação, abastecimento de água e desempenhado papéis importantes na promoção do desenvolvimento social e econômico da área da barragem. Além disso, as relevantes realizações inovadoras devem ter sido bem aplicadas em dois ou mais projetos, alcançando grandes benefícios sociais, econômicos e ecológicos.

Comitês nacionais, comitês técnicos da Comissão Internacional sobre Grandes Barragens (ICOLD) e especialistas internacionais relacionados são convidados a recomendar os projetos candidatos para a seleção do Prêmio de Projetos de Barragens de Enrocamento de Referência. Não menos que sete renomados especialistas no campo da engenharia de barragens são convidados a estabelecer um Painel de Especialistas para a avaliação e seleção de acordo com os critérios e regras. Cada especialista é convidado a votar em cada projeto candidato. Após a votação final, os projetos com mais de dois terços dos votos serão premiados.

Imagem: Divulgação