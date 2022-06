Complexo Hospitalar de Capanema inicia Programa de Passeio Terapêutico

O Complexo Hospitalar de Capanema, formado pelo Hospital Regional dos Caetés (HRPC) e Policlínica, inicia programa de Passeio Terapêutico com pacientes da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O programa realizado dentro da terapia intensiva do paciente, reuniu a equipe multiprofissional do hospital, e pacientes internados há mais de cinco dias dentro da UTI e que têm critérios clínicos, para um passeio ao ar livre.

Seguindo o protocolo institucional estabelecido pela equipe multiprofissional, composta por médicos, as equipes de Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia, Nutricionista, Farmácia Clínica, assistente social e fonoaudiólogo, o programa visa a humanizar o tratamento de pacientes para o enfretamento do processo de hospitalização.

Coordenador de UTI, Carlos Santos explicou que após muitos dias em um ambiente fechado, como a UTI, a ideia é levar os pacientes para um passeio ao ar livre, na luz do dia e com ar puro. “Esse projeto que estamos implantando aqui, o paciente passa por alguns critérios de avaliação da equipe multiprofissional, se apto para sair, o paciente desce para esse passeio em um ambiente mais arejado e arborizado”.

A usária Maria de Oliveira Beniche, 62 anos, da cidade de Irituia, por não poder fazer a cirurgia de apendicite na cidade de moradia, foi encaminhada para o Regional dos Caetés para a Urgência Cirúrgica, e por complicações pós operatório e cardíaca, está em tratamento na UTI há mais de 20 dias. Agora com melhora clínica e conseguindo caminhar, cada passo é uma vitória para ela. Podendo falar e já no seu segundo passeio terapêutico, conseguiu notar a diferença.

“Eu estou bem confiante, se Deus quiser vou sair dessa e vou para a minha casa e voltar para minha família que sei que estão todos me esperando. Aqui no passeio estou vendo a cidade muito bonita e essa ventilação e ar puro está sendo mais um respiro pra mim,” disse a dona de casa.

Conforme o hospital, o programa traz inúmeros benefícios no tratamento, como esperança e fé de que a passagem no hospital é apenas um momento que logo vai passar.

Segundo o coordenador de Fisioterapia, Felipe do Carmo, o passeio é um estimulante de vitalidade. “Só o fato de levantar, o paciente para fora do ambiente da UTI, ter noção do que é dia e noite, evita delírio, o sol também trás benefícios da vitamina D, tudo isso faz que o paciente melhore não só com medicação, mas também com essa interação fora do ambiente tradicional da UTI”.

SERVIÇO

O Complexo Hospitalar é composto por órgãos do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Sespa. As unidades hospitalares atendem usuários 100% SUS, na avenida Barão de Capanema, nº 3191, no bairro Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (91) 3462.3051.

Texto de Marcelo Zeno (Ascom Hemopa)

Por Vera Rojas (HEMOPA)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação