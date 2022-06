Comprovante de vacinação passa a ser exigido em espaços fechados

Na manhã desta terça-feira (14), foi publicado pelo Governo do Estadual, no Diário Oficial do Estado (DOE) a determinação de comprovação do esquema vacinal apenas para acesso a ambientes fechados. O Decreto 2.433/2022, que altera a Política Estadual de incentivo á Vacinação contra a Covid-19, já está em vigor em todo território paraense.

Conforme a nova determinação, paraq eu seja permitido o acesso a ambientes fechados, é necessário a comprovação do esquema vacinal completo, ou seja, de duas doses ou de dose única, dependendo do imunizante, de uma das vacinas dispensadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Locais que estão sujeito ao disposto do decreto são: shows, casas noturnas e boates; cinemas, teatros, clubes, bares, restaurantes, academias de ginástica e afins, além de espaços turísticos; eventos esportivos e amadores e profissionais; reuniões, eventos e festas, realizadas em espaços comerciais fechados ou públicos.

Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará