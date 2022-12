Comunicações e BNDES unem-se para ampliar acesso à banda larga no país

O Ministério das Comunicações firmou contrato de R$ 796,7 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O recurso foi viabilizado pelo Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações (Fust) e será utilizado no acesso à banda larga.

O contrato foi assinado durante a cerimônia 5G Brasil – o legado de um país conectado. Na ocasião, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, anunciou o início da distribuição dos chips do programa Internet Brasil, que, nesta primeira fase irá atender 6.250 alunos da rede pública que fazem parte do Cadastro Único para Programas Sociais. Estudantes de 15 escolas de Mossoró (RN), Caicó (RN), Caruaru (PE), Petrolina (PE), Juazeiro (BA) e Campina Grande (PB) foram os primeiros beneficiados.

O projeto piloto é executado pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Os chips com internet gratuita podem ser usados dentro e fora das unidades escolares e o pacote de dados de 20 gigabytes (Gb) será renovado mensalmente, de forma automática.

Balanço

Atualmente, cerca de 7 mil antenas da tecnologia 5G estão ativas em todo o país, levando conexão de alta velocidade – cerca de 100 vezes superior ao 4G – para as 26 capitais brasileiras e o Distrito Federal. No total, aproximadamente 50 milhões de pessoas podem ter acesso ao 5G, desde que possuam um aparelho compatível.

O programa Norte Conectado leva internet de banda larga para as populações mais distantes. Com 770 quilômetros de extensão, a Infovia 00 conecta Macapá (Amapá) a cinco cidades paraenses – Almeirim, Monte Alegre, Santarém, Alenquer e Curuá, por meio de cabos de fibra óptica submersos no leito do Rio Amazonas. Já a Infovia 01, que liga Santarém (PA) a Manaus (AM), foi iniciada no final de novembro e terá 1.100 quilômetros de extensão. Desses, mais de 730 quilômetros já foram percorridos.

Edição: Valéria Aguiar

Fonte: Agência Brasil/Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil