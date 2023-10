Comunidade Católica Casa da Juventude celebra a Festividade de São João Paulo II

A Comunidade Católica Casa da Juventude – Caju realizará entre os dias 22 e 26 de outubro a Festividade de São João Paulo II, um evento anual que está na sua 9ª Edição e que ilumina o calendário religioso e cultural da Arquidiocese de Belém. A programação acontecerá na Igreja São João Paulo II, no bairro da Pedreira, em Belém, e promete ser um encontro especial, enriquecido com missas diárias, apresentações culturais, shows de bandas regionais, momentos de louvor, procissão e a apresentação do espetáculo “Noite dos Santos”.

São João Paulo II, conhecido por seu compromisso inabalável com a juventude e a fé, é uma das devoções católicas da Caju. Sua vida e legado continuam a inspirar inúmeras pessoas em todo o mundo. Neste ano, o tema escolhido para a festividade é “Abrir as Portas a Cristo”, que ressoa com a mensagem de acolhimento, esperança e amor que São João Paulo II transmitiu ao longo de sua vida e missão como Papa. De acordo com a coordenadora da Festividade, Marjorie Paolelli, o tema foi inspirado na homilia do início do pontificado de São João Paulo II, no qual ele falava “Não, não tenhais medo! Antes, procurai abrir, melhor, escancarar as portas a Cristo!”.

A festividade contará com diversas atrações culturais e celebrações religiosas, como missas, a presença do Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, e a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Em todas as noites, haverá quermesse com vendas de comidas e lanches e, entre as atrações culturais, a programação contará com show da banda de pagode Nosso Tom e a apresentação do espetáculo “Noite dos Santos”, um evento que une teatro, música e dança para fazer um tributo às vidas santas e exemplares que inspiram os cristãos.

SOBRE A CAJU

A Comunidade Católica Casa da Juventude é uma comunidade vibrante e acolhedora dedicada a espalhar a mensagem do evangelho e servir à comunidade. Nossa missão é promover a fé, o amor e a esperança em um mundo em constante transformação, inspirando jovens e pessoas de todas as idades a abrirem seus corações a Cristo.

SERVIÇO:

Caju realiza Festividade de São João Paulo II com o tema “Abrir as portas a Cristo”

Data: De 22 a 26 de outubro de 2023

Local: Igreja São João Paulo II, (Trav. Mauriti, 1753, entre as Avenidas Visconde de Inhaúma e Marquês de Herval, Pedreira, Belém do Pará).

PROGRAMAÇÃO:

Domingo – 22/10 – Dia de São João Paulo II

10h – Missa das crianças e benção às crianças

17h – Abertura Oficial da Festividade

Missa da Juventude seguida de procissão e benção à juventude

Trajeto: Mauriti – Marquês – Mariz e Barros – Duque – Mauriti

No retorno à Igreja, haverá show da Banda Virtudão.

Segunda-feira – 23/10

19h – Missa dos Artistas e benção aos artistas

Atração: Espetáculo Noite dos Santos

Terça-feira – 24/10

19h – Missa das famílias e benção às famílias

Quarta-feira – 25/10

19h – Missa e Noite Mariana com visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré

Atração Musical: Nosso Tom

Quinta-feira – 26/10 – Encerramento Oficial da Festividade

19h – Missa das vocações e benção às vocações

Celebrante: Dom Alberto Taveira

Atração Musical: Banda CAJU

Imagem: Divulgação