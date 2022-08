Comunidade do Caranazal recebe escola Irmã Dorothy reformada e ampliada

O prefeito de Santarém Nélio Aguiar e comitiva estiveram na manhã de ontem, sexta-feira, 12, na comunidade Caranazal, região do Eixo Forte, para fazer a entrega da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Irmã Dorothy Mae Stang. O educandário, fundado em 19 de março de 2012 e localizado no km 24 da Rodovia Estadual Dr. Everaldo de Sousa Martins, foi reformado e ampliado com um investimento de R$ 442.166,30 pela gestão.



A escola de tempo integral do campo atende 232 alunos, da Educação Infantil e Ensino Fundamental, divididos em 11 turmas.

Para o gestor da Escola, Inácio de Oliveira Santos, o sentimento é de gratidão.



“Hoje, nosso sentimento é de gratidão por esse momento especial, a reforma e ampliação da nossa escola. Com isso, podemos oferecer uma educação de melhor qualidade aos nossos alunos. Isso nos fortalece junto às universidades, junto à Secretaria de Educação e de todos os nossos parceiros”, frizou o gestor, que ainda fez uma apresentação especial cantando o hino “Te louvarei”.



Na oportunidade, a Secretária de Educação Maria José Maia vislumbrou a possibilidade de se ampliar o ensino do 6º ao 9º ano na região, uma vez que o ensino nessa faixa só ocorre em duas escolas, Irmã Dorothy e Escola Borari.

“Nessa região, nessa área, o ensino do 6º ao 9º ano só ocorre aqui e na escola Borari, então a gente pode conversar pra, no próximo ano, vê a possibilidade de ampliar a oferta do ensino ano lá pelo Sagrado (Escola Sagrado Coração de Jesus, em Alter do Chão), então, a gente vai conversar com toda a comunidade, com as lideranças pra gente planejar como vai ser o próximo ano”, disse a gestora da pasta da educação.



O prefeito Nélio Aguiar elencou parte das obras entregues pela gestão só na região do Eixo Forte incluindo Alter do Chão.



“Nós estamos aqui reafirmando nosso compromisso com o Eixo Forte, com Altero do Chão. Nós já entregamos em Alter do Chão o Posto 24h que estava pra desabar, entregamos uma ambulância top, uma semi-UTI escolhida a dedo pra Alter, entregamos também uma academia ao ar livre, inauguramos um CEMEI (Centro de Educação Infantil), revitalizamos a quadra coberta da escola Antonio de Sousa Pedroso, reformamos a escola Sagrado Coração de Jesus que agora vai receber também um ginásio, realizamos também um sonho dos moradores de Alter do Chão que foi um posto avançado do Corpo de Bombeiros pra dá mais segurança e salvar vidas, então é isso, nós somos um governo que realmente faz, um governo que tem compromisso com Santarém”, disse o gestor.



Ainda sobre Alter do Chão, o prefeito afirmou que a prefeitura está com o projeto para a iluminação de LED, serão trocadas todas as lâmpadas locais por lâmpadas de LED.

No final, o grupo de carimbó As Karuanas de Alter do Chão, fez uma apresentação especial tocando o ritmo paraense patrimônio cultural do Pará, o Carimbó.



Prestigiaram a cerimonia o Secretário de Governo Emir Aguiar, o Presidente da Associação de Moradores da comunidade Caranazal e Cacique da Aldeia Karanã Erson Correa Moraes, além do Agente Distrital de Alter do Chão Carlos Santos.



Imagens: Ascom/PMS