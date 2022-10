Comunidade do Tenoné recebe a Escola Municipal Rita Nery totalmente reformada pela Prefeitura de Belém

A Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Rita Nery foi entregue pela Prefeitura de Belém à população do bairro do Tenoné completamente reformada.. A comunidade escolar prestigiou a inauguração do novo espaço, revitalizado e modernizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semec).

O prefeito Edmilson Rodrigues, acompanhado da titular da Semec, Márcia Bittencourt, fizeram a entrega da escola à comunidade e destacaram a prioridade da educação na gestão municipal.

A Emei Rita Nery atende 310 crianças da Educação Infantil na faixa etária de 3 a 5 anos de idade, nos turnos da manhã e da tarde.

Investimento

Edmilson Rodrigues e Márcia Bittencourt visitaram toda a área da escola, que recebeu uma reforma geral e ainda um incremento com a construção da torre de caixa d’água, cisterna, elevação da altura do muro, impermeabilização de espaços, pintura geral, revisão elétrica geral, revisão hidrossanitária, troca do forro e revisão da cobertura.

No total, a Prefeitura de Belém investiu R$ 533.074,96 na modernização da Emei Rita Nery, o que agradou às famílias dos estudantes da instituição. “Estou gostando muito daqui porque está dando um aprendizado muito bom para minha filha. A equipe de professores daqui é muito preparada e a minha filha se desenvolveu muito”, conta a dona de casa Gardênia Fernandes Silva, 36 anos, mãe da estudante do Jardim II, Isabela Fernandes de Lima, 6 anos.

Valdineia Benta da Silva, 45 anos, mãe do estudante do Jardim I, Marcos Vinícius da Silva Batista, 5 anos, contou que ficou emocionada com a entrega da nova escola. Ela disse que o espaço, representa o sinônimo de cuidado com seu filho que passou a ter o hábito de se alimentar com legumes, verduras e hortaliças a partir do projeto horta na escola.

“Além aprender a gostar de plantar e da terra, meu filho aprendeu a se alimentar melhor. Lá em casa ele comia batata frita e agora ele come sopa e feijão”, informou a mãe orgulhosa. “Tenho meus dois outros filhos, mas nunca tive coragem de colocar na escola publica. Mas quando conheci a Emei Rita Nery eu tive a segurança de deixar o meu filho aqui”, complementou.

Emoção e alegria

Prefeito e secretária de Educação assistiram a declamação da poesia denominada Escola, de autoria do patrono da educação Paulo Freire, realizada pela aluna do Jardim I, Maria Clara. As crianças da Emei Rira Nery também fizeram uma apresentação da música “Vamos cuidar da Terra” e deixaram os presentes emocionados.

“Reformar a escola é dar dignidade aos profissionais da educação e estudantes de Belém. Valorizar a educação é fundamental para qualquer governo”, assegurou o prefeito Edmilson Rodrigues durante a inauguração.

Homenagem – Como já é tradição da gestão do prefeito Edmilson Rodrigues, que presta homenagem a educadores e educadoras que se destacam pelo comprometimento com a educação na escola de atuação, a comunidade escolar decidiu homenagear o servidor público Marcileno Saraiva Monteiro, que é secretário escolar na Emei Rita Nery desde 2015.

O homenageado é servidor público desde 1992 e na primeira gestão do prefeito Edmilson Rodrigues na Prefeitura de Belém (1997-2001), Marcileno foi monitor do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (Mova).

Escolas reformadas e modernizadas

Já são 16 novas unidades escolares entregues à população totalmente reformadas pela atual gestão do prefeito Edmilson Rodrigues. São elas: Unidade de Educação Infantil (UEI) Cohab 3, UEI Wilson Bahia, Emei Francisco de Assis (doada para a Prefeitura pela Porte Engenharia), UEI Betinho e UEI Catalina III, inaugurada na quarta-feira, 26.

Foram entregues também a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (Emeif) Amância Pantoja, Centro de Referência em Inclusão Educacional Gabriel Lima Mendes (Crie), Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Amália Paungartten, Emef Sabino Barreto, Emei Rosemary Jorge, Emei Canto do Uirapuru, UEI Rotary, Emef Honorato, Emei Gilvânia Márcia, Emeif Duas Irmãs e Emei Rita Nery

História – O bairro do Tenoné recebeu nas duas primeiras gestões do prefeito Edmilson Rodrigues (1997-2005) o primeiro asfalto para as ruas locais e construiu as primeiras Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) Paulo Freire e Theodor Badotti. Em maio de 2022, a Quinta Linha do Tenoné, uma das principais vias recebeu investimento de um novo sistema de drenagem, nova pavimentação asfáltica, sinalização vertical e horizontal, além de uma nova e moderna iluminação.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcio Ferreira