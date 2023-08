Comunidade Prainha, em Portel, celebra o 40º Círio de Nazaré

Situada às margens do rio Anapu, em Portel, na região do Marajó, no Pará, a Comunidade Prainha celebrará na próxima sexta-feira, 18, e sábado, 19, sua tradicional homenagem a Nossa Senhora de Nazaré com festividade que ocorre há exatos 40 anos. Da programação fazem parte procissão, missa solene na capela da comunidade, terços, além do arraial com vendas de comidas típicas e artigos religiosos. Também haverá um torneio de futebol.

Segundo informações prestadas por Elias Pereiran um dos organizadores da festividade e um dos líderes da comunidade Prainha, para ele, é de grande importância “continuar a festividade, que nossa tradição é o que fica de pai pra filho, de avó pra neto. Assim, vamos dando continuidade nos projetos da comunidade”.

Conta Elias que as pessoas se emocionam de viver esse momento de muitas bênçãos e graças alcançadas através da fé e renovando sempre, “buscando o melhor para todos da nossa comunidade através da fé de todos esses que participam da nossa festividade”.

Ainda conforme Elias, Prainha recebe um grande número de romeiros e visitantes que chegam ao lugar para participar da festividade, que já é tradição e em torno da qual, vários eventos acabam acontecendo na localidade.

Imagem: Ray Nonato/Divulgação