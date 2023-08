Comunidade quilombola de Moju recebe escola de ensino infantil, fundamental e médio

A prefeita de Moju, Nilma Lima, MDB, entregou ontem, sábado, 26, a escola de ensino infantil, fundamental e médio Nossa Senhora da Conceição-Mirindeua completamente reformada e ampliada com recursos próprios. A nova unidade de ensino está situada na zona rural de Moju, a cerca de 32 quilômetros da sede do município. Segundo a coordenadora pedagógica Kelly de Jesus Pagundes, a escola conta hoje com 234 alunos matriculados em três turnos, com cinco salas de aula, copa e banheiros masculino e feminino, e após as reformas e ampliações, passará a ter capacidade para abrigar 420 alunos.

A escola de ensino infantil, fundamental e médio de Mirindeua também atende alunos das comunidades vizinhas de Santa Maria do Mirindeua, Santo Cristo, Vila Costela e Ramal do Uxi.

Segundo o presidente da Associação dos Moradores da Comunidade, Anderson Cardoso, a escola já beneficia cerca de 800 famílias da região. A prefeita Nilma Lima informou que as entregas de obras fazem parte da programação da Feira Agrocultural de Moju realizada anualmente pela prefeitura com objetivo de incentivar o setor produtivo da região e comemorar o aniversário de emancipação político-administrativa do município.

“Estamos contemplando o município de Moju com obras de interesse da população, honrando, assim, os compromissos firmados durante nossa campanha e até o término da feira “Agrocultural”, prevista para encerrar na próxima segunda-feira, 28, ocasião que vamos entregar, com a participação do governador Helder Barbalho, outras obras que atenderão a população nas áreas da educação, saúde e social, onde também vamos assinar a ordem de serviço que permitirá a construção da Usina da Paz do município”.

O ato solene de entrega da escola contou com a presença de autoridades como vereadores, secretários municipais, professores, moradores e alunos.

O deputado estadual Iran Lima marcou presença no evento. Na ocasião, reafirmou compromissos de apoio ao desenvolvimento econômico, social e político da região.

“Nossos mandatos à frente do executivo local e do legislativo do Pará sempre tiveram o propósito de fomentar políticas públicas, não só para o Moju e sim para todos os municípios paraenses”, disse o deputado. (Colaborou: Reginaldo Ramos).

Imagens: R3 Comunicação