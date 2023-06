Comunidade quilombola do Arapemã recebe nova escola construída em Santarém

Localizada na margem esquerda do rio Amazonas e distante cerca de 40 minutos da sede do município, a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Nossa Senhora Santana, no Quilombo de Arapemã, região de várzea, acaba de receber um novo prédio escolar entregue ontem, quinta-feira, 1, pelo prefeito Nélio Aguiar. Atualmente, 92 famílias residem no local, sendo cerca de 300 pessoas consideradas quilombolas. Todos se reuniram para celebrar a entrega da nova escola, que atenderá cerca de 70 alunos do pré ao 9º ano do ensino fundamental.

Com recursos do Tesouro Municipal, a Prefeitura construiu o novo espaço escolar, com seis salas de aula, cozinha, depósito, refeitório, secretaria, diretoria e banheiros masculino, feminino e PDE. Um investimento de R$ 522.276,48.

A escola é histórica, iniciou as atividades educacionais na década de 1940, com o extinto Mobral, modalidade vinculada à Secretaria de Educação, mas somente em 19 de setembro de 1970 teve sua primeira escola inaugurada na gestão do então Interventor Capitão Elmano de Moura Melo.

“Vocês estão de parabéns por hoje estarem entregando essa belíssima escola para nós aqui do clube de Arapemã, essa reforma, quero agradecer a presença de vocês e, como diz, quando uma coisa dá certo que continue dando certo, muito obrigado, prefeito”, disse o vice-presidente do Quilombo, Lailson Vasconcelos.

A diretora da escola Santana, Odenildes Pereira Martins, agradeceu a Deus e a todos os envolvidos na reforma.

“É com muita satisfação que nos encontramos aqui para a inauguração da escola, agradeço primeiramente a Deus e a todos os envolvidos na reforma, que traduz para nós melhorias na aprendizagem dos nossos alunos e propõe à comunidade maior envolvimento”, ressaltou a gestora.

A secretária de Educação, Maria José Maia da Silva, relembrou com carinho que estava na condição de vice-prefeita no ato de inauguração da escola Santana, em 2016.

“Para nós, é momento de muita alegria e prazer poder ajudar nosso prefeito nessa reconstrução da educação no nosso município, ele que tem um olhar muito atento para a estrutura física mas, também, olha pela estrutura pedagógica, para os equipamentos, enfim, pra tudo aquilo que é necessário pra gente desenvolver uma educação de qualidade não importando a região, não importando a distância, não importando o lugar, seja na zona urbana até o Aracati do Maró (Arapiuns)”, afirmou a titular da pasta de Educação.

O vereador Janderilson Pereira destacou os compromissos assumidos e cumpridos pelo prefeito Nélio Aguiar.

“O prefeito Nélio é daqueles que promete e cumpre, falou que iria governar para todos e assim tem sido e eu só tenho a agradecer a Deus por ter colocado pra nós um prefeito que compreende toda a necessidade do nosso povo. Tenha certeza que o senhor já escreveu seu nome na história do município”, salientou o parlamentar.

O prefeito Nélio Aguiar garantiu que até o final de seu governo irá zerar as escolas da região de várzea em relação à construção, reforma e ampliação, bem como equipá-las.

“Na região de várzea a gente vai atingir 100% as necessidades dos nossos alunos e professores em relação à reforma, ampliação e construção de escolas porque a gente sabe da importância em ter um bom ambiente escolar, ter uma escola bonita, com carteiras novas, com agua potável de qualidade, uma alimentação também de qualidade para que o aluno possa realmente ter vontade para aprender. A gente pensa nos mínimos detalhes na educação, a começar pela valorização dos nossos profissionais, no pagamento do Piso Nacional do Magistério, só em dois anos, de janeiro de 2022 a janeiro de 2023 nós tivemos quase 50% de reajuste no salario do Piso do Magistério. Nós valorizamos os nossos profissionais com pagamento de salário antecipado, são os primeiros servidores da Prefeitura a receber o salário, o que demostra o nosso compromisso pra valer com a educação”, disse o gestor.

Acompanharam a comitiva o secretário Regional de Governo do Baixo Amazonas, José Maria Tapajós, os vereadores Erlon Rocha, Janderilson Pereira, Elielton Lira e Erasmo Maia, o secretário de Governo, Emir Aguiar, e o chefe de Gabinete Paulo Jesus.

Duas apresentações culturais marcaram a entrega da escola. A dança As pretinhas do Arapemã e uma roda de capoeira deram o tom à festa.

A escola Santana foi a 6ª obra inaugurada pela gestão na programação de aniversário dos 362 anos de Santarém, porém, é a 22ª obra entregue esse ano, só na educação, é a 2ª escola construída pela gestão este ano.

Os 362 anos da nossa Pérola do Tapajós estão sendo comemorados com muitas obras, ações e grandes conquistas para a nossa população.

Imagens: Agência Santarém