Comunidades de Juruti conseguem acordo para pagamento pela passagem de linhão de energia em suas terras

Depois de vários dias de negociação entre os responsáveis pela empresa que executará os serviços de expansão do Linhão de Tucuruí e representantes das famílias que serão diretamente impactadas pela obra, em Juruti, finalmente se chegou a um acordo sobre o valor da indenização que será paga aos moradores que terão suas terras invadidas pelas obras, na região da comunidade de Juruti Velho.

A construção da nova fase do Linhão de Tucuruí dependia de um entendimento com os comunitários que terão suas terras afetadas pelas obras.

A nova linha de transmissão terá capacidade de até 230 kV.

Os produtos não-madeireiros que estiverem nos lotes e forem atingidos também deverão ser pagos.

O valor definido nessa primeira etapa será de R$ 7 mil por hectare de terra. No último dia 23, 20 famílias assinaram o contrasto com a empresa para o repasse do dinheiro. Amanhã (27), mais outras 20 famílias assinarão o contrato.

Em 19 de março de 2013, foi concedida a Licença de Operação (LO) pelo IBAMA da linha de transmissão que interliga a Subestação de Energia Oriximiná (PA) às subestações de Silves e Engenheiro Lechuga (AM).

Em 11 de junho de 2013, foram concedidas pelo IBAMA as LOs de duas linhas do Linhão de Tucuruí. A primeira linha sai de Tucuruí, passa pelo Xingu e chega à Jurupari, tem 506 km de extensão e atravessa sete municípios do Pará. A ilha do Juruparí, município de Almeirim, é onde está a maior torre do Brasil na ilha, que fica no meio do rio Amazonas.

A segunda linha vai de Jurupari a Oriximiná e tem 345 km, cortando mais sete municípios paraenses. Alenquer, Almeirim, Curuá, Faro, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha e Terra Santa e Juruti, na margem direita, até o município de Parintins, no Amazonas.

