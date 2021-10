Conceição do Araguaia: Mulher morre após cair de bicicleta e ser atropelada por carreta

Uma mulher morreu após cair da bicicleta que pedalava e ser atingida por uma carreta. O acidente aconteceu, no final da tarde da última terça-feira (5), na Avenida Intendente Norberto Lima, às proximidades da feira coberta, no centro da cidade de Conceição do Araguaia, no sul do Pará.

Segundo testemunhas, a vítima, identificada como Aparecida da Conceição Barros, de 31 anos, pedalava uma bicicleta quando perdeu o equilíbrio do veículo e caiu, sendo em seguida atropelada pela carreta e morreu no local.

O motorista da carreta, que não teve o nome informado, disse que não viu a vítima e que só ficou sabendo que a tinha atropelado após ser avisado por uma pessoa a cerca de três quarteirões à frente. O acidente está sendo investigado pela Polícia Civil.

Fonte: Blog Zé Dudu