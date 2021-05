Conceição do Araguaia: PM descobre e destrói plantação de maconha

Em uma operação realizada na manhã desta segunda-feira (24), a Polícia Militar descobriu e destruiu uma plantação de maconha em Conceição do Araguaia, no sul do Pará. A plantação da erva foi descoberta em uma área de mata, próxima ao Residencial Parque das Águas, localizado na saída da cidade.

No local, estavam sendo cultivados 15 pés de maconha, mas não havia ninguém quando os policiais fizeram o flagrante. De acordo com a PM, os agentes chegaram ao local depois de uma denúncia anônima.

A área, ainda segundo a polícia, não tem registro de propriedade, dificultando a identificação do responsável pelo plantio da erva, que seria comercializada na cidade de Conceição do Araguaia.

POR TINA DEBORD

Fonte: Blog Zé Dudu