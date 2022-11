Concerto celebra 140 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Pará

Com muitos significados para a carreira militar, o toque da corneta ganhou o acompanhamento de outros instrumentos de sopro, cordas, teclado e percussão para anunciar o Concerto da Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), realizado nesta segunda-feira (21), como parte da programação comemorativa pelos 140 anos da corporação no Pará.

Considerada oficialmente patrimônio cultural do Estado, a Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar levou mais de 250 pessoas ao Teatro do Sesi, em Belém, em uma apresentação dividida em quatro atos, com músicas tradicionais e canções populares.

O subtenente Ivanildo José Alves, com quase 30 anos de serviço, contou que a carreira como bombeiro militar se confunde com a história da banda. “O mesmo que tempo que tenho no Corpo de Bombeiros é o de banda de música. Eu tenho um sentimento especial, porque foram muitas as apresentações em teatros e escolas. Isso é importante para ter a comunidade próxima da gente, e mostrar que nosso trabalho vai além do combate a incêndio e salvamentos”, disse Ivanido, que é trombonista.

Atual regente da Banda do Corpo de Bombeiros, o subtenente Claudemir Sales Rodrigues reforçou que os laços criados entre a corporação e a sociedade a partir da música foram importantes para a construção da história dos bombeiros no Estado. “Nós fazemos esse intercâmbio entre o militarismo e a sociedade com a música, que para nós é a alma de uma tropa. São 140 anos de uma vivência voltada a ajudar a população, seguindo nosso lema, que é vidas alheias, riquezas a salvar”, ressaltou.

Contribuições – Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, o coronel Hayman Apolo Gomes de Souza frisou que a comemoração é um momento importante para lembrar outras contribuições deixadas pela instituição ao Estado. “Iremos completar 140 anos no dia 24, e essa é uma data marcante não só pela questão dos atendimentos que fazemos, mas pelo envolvimento em questões que encorpam a cultura brasileira e paraense”, acrescentou o coronel Hayman.

Além da apresentação da Banda Sinfônica, as comemorações pelos 140 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Pará prosseguem ao longo da semana com a Formatura Cívico-Militar, no dia 24, e a Corrida do Fogo, no dia 26.

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro