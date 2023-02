Concluída obra do Canal dos Macacos totalmente saneado, em Ananindeua

Alívio. Não havia outra palavra para definir o sentimento da maioria dos moradores, que viviam uma verdadeira via crucis quando chovia na Passagem Jerusalém, bairro de Águas Brancas, em Ananindeua, município da Zona Metropolitana de Belém.

“Quando era só o igarapé ele transbordava e as águas inundavam tudo por aqui. As casas ficavam cheias de lama e água suja”, lembra a servidora pública estadual Simone Maria, residente há 20 anos na área. Mas a partir deste domingo (26) a sensação de Dona Simone era outra. “Eu estou emocionada ao ver essa obra. Nunca imaginei que um dia esse cenário ia mudar. Mas chegou este homem pra realizar os nossos sonhos”.

E o prefeito Daniel Santos inaugurou a primeira etapa da drenagem do Canal dos Macacos, que passa pelos bairros de Águas Brancas e Águas Lindas. Iniciada no dia 18 de abril de 2022 e executada pela Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura, a obra consumiu dez meses na limpeza e alargamento dos oitocentos metros de extensão do canal, além da instalação da nova rede de drenagem, terraplenagem e construção da galeria de águas pluviais.

Mas apesar de ligar os bairros Águas Lindas e Águas Brancas, não será permitido o trânsito de automóveis nas duas margens do canal, pois o serviço feito é para receber o volume de água em um local próprio e que suporte armazenar sem oferecer o risco de alagamento.

“Quando a gente fala em saúde a gente deve investir na construção de policlínicas e reforma de unidades básicas, abastecendo com remédios e garantindo a presença de médicos, mas saúde também é prevenção e uma das formas de garantir que as pessoas não adoeçam é garantir saneamento básico. E é justamente o que nós estamos fazendo hoje entregando o Canal dos Macacos saneado para evitar inundações e alagamentos aqui na Passagem Jerusalém”, ressaltou o prefeito.

O começo do fim da penitência dos moradores da Jerusalém de andar na lama e de conviver com os constantes alagamentos foi comemorado por Michel Araújo, que mora há mais de 15 anos no local. “Ver o Canal dos Macacos saneado, com rede de drenagem, é de encher os nossos olhos e nos emociona muito. Agora eu posso dizer que sinto orgulho do lugar onde moro. Ainda é preciso avançar mais? Sim. Mas só esse começo com a drenagem do igarapé já nos deixa mais tranquilos”.

Imagem: Leandro Santana/Ascom/PMA