Concorrência

Um grupo de empresários pensa em tirar do Pará o título de maior produtor de cacau do Brasil. Esse grupo estaria se preparando para fazer um grande investimento no Estado de Roraima, onde as autoridades estaduais vêm fomentando a chegada de megas empreendimentos com menos burocracia na liberação das licenças ambientais. Esse grupo já está instalado no Pará, na atividade de cultivo de dendê, mas não pretende mais investir em função de uma série de imbróglios que envolve comunidades tradicionais e uma série de burocracias e entraves governamentais e políticos.