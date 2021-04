Concorrentes a Oscar 2021 de filme estrangeiro destacam lado sombrio

Retratos dramáticos da crueldade das pessoas com outros são um tema recorrente na disputa do Oscar de melhor filme estrangeiro deste ano, que conta com histórias de genocídio, corrupção e bullying entre os indicados de cinco países e inclui dois estreantes.

A comédia dramática norueguesa Druk – Mais uma Rodada desponta com sua história de um grupo de professores que combinam beber uma certa quantidade de álcool todos os dias na esperança de escapar ao tédio da meia-idade. A produção também rendeu uma indicação inesperada ao seu diretor, Thomas Vinterberg.