Concurso altera exigência de categoria da CNH

A Secretaria Do Estado De Administração Penitenciária (Seap) em parceria com a Secretaria Do Estado De Planejamento E Administração (Seplad) e da procuradoria geral do estado (PGE), entraram com uma proposta na assembleia legislativa do Pará (Alepa) na manhã desta última quarta-feira (25), propondo a alteração do requisito “habilitação profissional para provimento do cargo de polícia penal”, na qual exige a carteira nacional de habilitação (CNH) sendo no mínimo, categoria B.

O projeto que altera a Lei Estadual n° 8.937, de 2 de dezembro de 2019, que exigia nos seus requisitos para o cargo de polícia penal, a CNH habilitada nas categorias “A” e “D”, agora com a nova proposta, essa medida amplia as chances dos interessados em participar, pois o mínimo exigido é possuir a categoria “B”.

“Esse momento é um marco, pois demonstra o empenho da gestão em abrir oportunidades para candidatos que, apesar de capacitados, não possuíam esse requisito da Lei”, pontuo o titular da Diretoria De Gestão De Pessoas (DGP) Fernando Queiroz.

Foto: Divulgação folha dirigida