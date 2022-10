Concurso Bruno de Menezes está com inscrições abertas até o próximo domingo (16)

Interessados em participar do Concurso Literário “Bruno de Menezes” tem até o próximo domingo (16) para se inscrever, o objetivo é selecionar duas obras inéditas de autores paraenses, nos gêneros poesia e literatura infantil.

A iniciativa é da Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural de Belém (Fumbel). As obras inscritas serão avaliadas por um júri técnico e os vencedores ganharão a edição e a publicação de 1.000 exemplares de seus livros.

De acordo com o presidente da Fumbel, Michel Pinho, será a primeira vez que Belém vai circular livros nas bibliotecas, produzidos pelo vencedor do concurso. “O edital é o mecanismo que vai produzir o livro que vai circular nas bibliotecas e nas mãos das pessoas que gostam de ler. Isso é um ato inédito e muito importante para o município de Belém”.

O resultado do concurso será divulgado em 30 de novembro de 2022 e as obras serão entregues no mês de janeiro de 2023, como parte da programação oficial do aniversário de Belém.

Para realizar a inscrição que são gratuitas, os autores devem conferir o edital de seleção e preencher as informações solicitadas.

Acesse o Edital e Anexos clique aqui.

Foto Reprodução: eguadolivro