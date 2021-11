Concurso de lapidação de minério de cobre vai premiar alunos do curso oferecido pela Fenecan

A Fenecan vai promover o concurso de lapidação, que vai acontecer de 8 a 9 de novembro com premiação de até R$ 2.250 em premiações.

O concurso faz parte do Curso de Lapidação da V Feira de Negócios de Canaã dos Carajás, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com a Aciacca. A iniciativa do curso ofereceu inscrições gratuitas, para moradores de Canaã que não possuísse algum tipo de vínculo público empregatício no município.

A oportunidade de capacitação promovida pela Fenecan de capacitação artística gratuita por meio do Curso de Lapidação Gemas e Artesanato de Pedra de Cobre. A finalidade da proposta é de ensinar a lapidação para pessoas sem estudo na área e gerar uma nova cadeia produtiva e crescimento econômico sustentável. É a primeira vez que um curso dessa magnitude é oferecido e ainda de maneira gratuita.

Foram 24 moradores selecionados para fazer o curso e que terão a oportunidade de participar do Concurso de Melhor Artesanato local de Pedra de Cobre, que vai premiar o vencedor com um contrato para confecção de 200 peças para brindes aos expositores da Fenecan, no valor de até R$ 2.250,00.

Foto: feira fenecan