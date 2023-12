Concurso de Natal encanta com criatividade e sustentabilidade em Porto Trombetas

A Mineração Rio do Norte (MRN) premiou os vencedores do Concurso de Natal “Faça Brilhar o Nosso Lugar”, realizado no distrito de Porto Trombetas, localizado no município de Oriximiná (PA). A iniciativa, que está em sua quarta edição, celebrou a tradição natalina e o espírito de fraternidade, estimulando a criatividade e a consciência sustentável dos moradores do distrito e empregados diretos e indiretos da empresa.



Um dos critérios para avaliação da melhor decoração foi o uso de materiais recicláveis, promovendo a reutilização e a redução do impacto ambiental. Os participantes foram incentivados a criar suas decorações sem o auxílio de profissionais contratados, estimulando a participação ativa e o envolvimento da comunidade no processo. Os vencedores receberam uma cesta de produtos de chocolate.



Na categoria “Decoração do ambiente de trabalho”, o vencedor foi o empregado Márcio Santos, que celebrou a conquista. “Participar deste concurso é a materialização dos nossos esforços. Quando começamos a ornamentação, o nosso objetivo era apenas dar luz ao espírito natalino em nosso ambiente de trabalho. Dos 5 anos que estou aqui, este foi o quarto ano que decoramos o nosso setor e é a segunda vez que participamos do concurso de Natal. Podemos dizer que valeu a pena cada momento e tempo dedicado”, declarou.



Já a moradora de Porto Trombetas, Eliana Gomes, caprichou na decoração de sua casa e foi a primeira colocada na categoria “Decoração de Natal na Vila”, onde foi avaliada a decoração na parte externa, visível a partir da rua, ou seja, fachadas, jardins e vidraças. Ela procurou usar o máximo de materiais recicláveis possíveis e utilizou produtos como cano de PVC, garrafas de bebidas e troncos de árvores que teriam o lixo como destino final.



Eliana não escondeu a felicidade com a vitória no concurso e planeja utilizar os mesmos materiais para o concurso de 2024. “Foi um prazer muito grande poder competir e tentar mostrar, de fato, o verdadeiro sentido do Natal. Com essas iniciativas a gente começa a dar valor às pequenas coisas que poderiam ter ido para o lixo. Estou muito feliz com a classificação e já pensando na decoração do ano que vem. Tudo o que usei posso aproveitar para apresentar uma nova decoração. Eu consegui mostrar que dá para transformar o lixo em luxo”, afirmou.

De acordo com Loyana Demétrio, analista de Comunicação da MRN e coordenadora do concurso, a iniciativa mobilizou empregados da empresa e moradores de Porto Trombetas que participaram ativamente da programação de Natal, aliada à sustentabilidade. “É com muita alegria que a gente vê a criatividade e a participação dos moradores de Porto Trombetas. O Natal é uma época de união e solidariedade, e é lindo ver isso se refletindo na decoração do distrito. É ainda mais gratificante ver que os materiais reaproveitados foram transformados em belas peças natalinas”, destacou.

Imagens: Divulgação