Concurso de redação do Círio de Nazaré inicia hoje as inscrições

A Diretoria Da Festa de Nazaré está promovendo o XXVII concurso de redação sobre o Círio de Nazaré, as inscrições para participar inicia nesta quarta-feira (1) de setembro, para alunos de escola do ensino médio das redes públicas e privadas do estado do Pará, as inscrição se estende até o dia 24 de setembro e os interessados devem acessar o site e preencher a ficha de inscrição, que deverá ser enviada por e-mail junto com a cópia de documento de identidade recente, as fichas também poderão ser entregues na secretaria da diretoria da festa no horário de 10h as 20h.

As provas acontecerão no domingo dia 26 de setembro, das 9h às 11h no centro social de Nazaré, na qual serão respeitadas todas as medidas de segurança sanitária de acordo com as novas regras e recomendações do governo do estado. O foco da redação é de caráter religioso, mesmo tendo outras abordagens, o principal enfoque será sobre o tema do círio deste ano: “O evangelho da família na casa de Maria” e a figura de Maria de Nazaré, mãe de Jesus.

As instituições poderão escrever até dois alunos, obedecendo aos procedimentos descritos para inscrição. A premiação será feita para os três melhores redatores e seus respectivos professores da escola. O resultado está previsto para ser divulgado até o dia 5 de outubro no site e na sede da diretoria da festa.

O site para os interessados em participar é www.ciriodenazare.com.br .

Foto: Diretoria Da Festa de Nazaré