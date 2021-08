Concurso Fotográfico Encerra Nesta Sexta-Feira 13

A iniciativa do Governo do Pará por meio da Secretaria De Planejamento E Administração (seplad), está com inscrição abertas até esta sexta-feira para a segunda edição do concurso fotográfico “olhar de servidor”, junto com o apoio da escola de Governança Pública (EGPA) que irá reconhecer os melhores trabalhos fotográficos do funcionalismo público.

Algumas categorias atingiram o limite de inscrição antes do encerramento das inscrições para concurso, mas ainda é possível inscrever se na categoria nossa gastronomia. Para participar é necessário ser servidor público do estado do Pará efetivo, estável, não estável, ativos e inativos, temporários, empregados públicos, estagiários e exclusivamente comissionado, vinculado a administração direta e indireta, como servidores integrantes do legislativo, tribunal de contas do estado e dos municípios, judiciário, ministério público e ministério publico de contas do estado e dos municípios.

segue o link abaixo para fazer a inscrição:

www.seplad.pa.gov.br/olhardeservidor

Foto: Rocio Fotografia