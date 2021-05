Concurso PRF: AGU recorre da decisão que determina suspensão

A Advocacia Geral da União (AGU) recorreu da decisão que determina a suspensão as provas objetivas do concurso PRF, marcadas para a data do dia 9 de maio..

No recurso encaminhado ao desembargador do TRF1, em caráter de urgência, a AGU afirma que a suspensão das provas objetivas no dia 9 de maio caracteriza:

“Violação à ordem pública. Ofensa grave à separação de poderes. Substituição de decisão administrativa a respeito da necessidade e viabilidade da realização de concurso público. Grave violação à ordem e segurança pública. Potencial comprometimento do planejamento administrativo da PRF no tocante à reposição do seu efetivo indispensável à consecução do seu mister constitucional no cenário pandêmico”.

Com isso, a AGU solicita ao TRF1 a suspensão da liminar que adia as provas objetivas do certame. Veja maiores detalhes do trecho do documento na imagem abaixo:

Em análise feita por especialistas ouvidos pelo Direção Concursos nesta quarta-feira (5/5), existem grandes chances da União conseguir derrubar a liminar que suspende as provas do concurso PRF.

O advogado José Moura, que é responsável pela Ação Pública que pediu a suspensão das provas do concurso PRF, afirmou que já tomou ciência do pedido de AGU e já esta preparando os argumentos para recorrer da possível decisão de retomada.

Até o momento a PRF, assim a AGU, não se posicionou oficialmente a respeito do pedido de suspensão da liminar. A equipe de jornalismo do Direção Concursos segue apurando maiores informações.

Concurso PRF: Cebraspe oficializou suspensão das provas

O comunicado oficializando a suspensão das provas do concurso PRF foi divulgado nesta terça-feira (4/5). De acordo com documento, PRF segue decisão liminar, mas está tomando todas as medidas cabíveis para que provas sejam realizadas dia 9 de maio.

O advogado da Ação Pública que pediu a suspensão das provas do concurso PRF já havia apontado, para a equipe do Direção Concursos, que a demora da Advocacia Geral da União e silêncio da PRF podiam indicar um possível adiamento.

O advogado José Moura comentou para o Direção Concursos que demora de publicação do ensalamento e do recurso da AGU comprovavam o que foi defendido na Ação Pública, como dificuldade de aluguel de salas de provas e de locais.

Resumo do concurso PRF