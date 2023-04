Concurso público: mais de 600 vagas estão abertas no Pará

Mais de 600 vagas de concurso público estão abertas no Estado. Atualmente, cinco certames estão em andamento, sendo eles, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), com 136 vagas; Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (Igepps), com 24 vagas; Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa), com 67 vagas; Hospital Ophir Loyola, com 121 vagas; e Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, com 250 vagas. Todos também contam com cadastro de reserva. A previsão é de que, ainda este ano, mais 18 concursos públicos em diferentes áreas de atuação do Estado sejam realizados.

“O concurso público é uma excelente forma democrática de acesso à uma carreira com estabilidade econômica. O Governo do Estado, buscando manter sua política de valorização do servidor, abre oportunidades para que qualquer cidadão, independente de origem e níveis socioeconômicos, possa concorrer a uma vaga no quadro de servidores públicos do Estado. Além disso, o concurso é uma ferramenta importante para a valorização dos servidores, que devem ser selecionados por mérito e habilidade, garantindo a qualidade dos serviços prestados à sociedade”, declarou Elieth Braga, secretária de planejamento e administração.

Somente em 2022, na área da segurança pública, o Governo do Estado, por meio das polícias Militar e Civil, ofertou cerca de 3,5 mil vagas de concurso público, registrando mais de 173,5 mil inscritos. Em outras áreas, mais de 400 vagas foram ofertadas pela Auditoria Geral do Estado do Pará (AGE) e pela Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa).

Em 2019, os concursos da Fundação Hemopa e da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) aprovaram mais de 140 pessoas. Em 2021, a Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a Sefa, a AGE, a Seplad e a Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa) abriram cerca de 1,8 mil vagas com mais de 56 mil inscritos. Por conta da pandemia da Covid-19, em 2020 não foram realizados concursos.

Concurso público – O objetivo é prover os cargos e empregos públicos em um órgão ou em uma entidade governamental, garantindo desta forma, o amplo e democrático acesso aos mesmos. É composto de provas ou de provas e títulos, conforme o Edital de Abertura do certame. O concurso público é um direito e uma norma constitucional.

Fonte: Agência Pará/Foto: David Alves/Ag Pará