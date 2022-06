Concurso vai premiar as melhores imagens da área de atuação do Promaben

A partir desta quarta-feira (22) começa o concurso de fotografia “Um Olhar sobre o Meio Ambiente” nas áreas de atuação do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben) da Prefeitura de Belém.

Podem participar do concurso moradores dos bairros da Condor, Jurunas e Cremação, que por meio de imagens capturadas pelo celular, devem ser realizadas nas suas respectivas áreas. A iniciativa integra parte das celebrações pelo mês do Meio Ambiente da Prefeitura de Belém, e do Projeto Social Promaben.

O concurso será realizado por meio das redes sociais. Os participantes devem publicar no instagram, uma foto identificando o local do registro, e em seguida marcar o perfil do Promaben (@promaben.pmb) e acrescentar a hastag #concursoDeFotografiaDoPromaben.

As fotos marcadas serão repostadas pelo perfil do Promaben e o júri, formado por profissionais da Secretaria Municipal de Saneamento, que irá escolhera as três melhores fotos.

As imagens serão avaliadas segundo os seguintes critérios: criatividade na composição visual e adequação ás temáticas propostas; potencial de comunicação da temática através do uso da obra; e originalidade.

Os detalhes dos regulamento do concurso no site do do Promaben, e nas redes sociais promaben.pmb no instagram, promabenpmb no Twitter e Promaben, no Facebook.

Serviço

Concurso de fotografia “Um Olhar sobre o Meio Ambiente”

Data: 22 a 30 de junho

Local: redes sociais instagram

Foto: Ascom/Promaben