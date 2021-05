CONCURSOS: Pará terá mais de 1200 vagas no segundo semestre

No começo do ano, quando todos achavam que estávamos no final da pandemia, os concurseiros diziam que este era o ano dos concursos. Ao final de fevereiro, quando a pandemia novamente se agravou, muitos candidatos ficaram desestimulados e achavam que seria mais um ano terrível para a preparação. Quando muitas provas foram canceladas, essa desconfiança se tornou ainda mais presente em quem tem o sonho de virar funcionário público.

Mas parece que nem tudo está perdido. Pelo menos aqui no Pará, o governo estadual anunciou que pretende abrir vagas em 11 órgãos da administração pública no segundo semestre deste ano, o que representaria 1.229 vagas nas áreas da gestão administrativa e saúde.

A melhora no cenário da pandemia dá segurança para a perspectiva de novos certames, mas não impede que as medidas preventivas sejam adotadas durante as provas.

Segundo o governo estadual, serão abertas vagas na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), Procuradoria Geral do Estado (PGE), Auditoria Geral do Estado (AGE), Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará.

Já na área médica, as vagas serão para o Hospital Ophir Loyola, Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e Secretaria de Saúde Pública (Sespa).

Além dessas vagas, já estão sendo desenvolvidos concursos nas áreas policiais, que em virtude da pandemia, haviam sido paralisados.

