Condel da Tuna Luso-Brasileira aprova as contas da administração Graciete Maués

A presidente da Tuna Luso-Brasileira, Graciete Maués, teve suas contas administrativas aprovadas pelo Conselho Deliberativo, integrado pelos sócios beneméritos do clube de futebol mais antigo do Estado, entre os quais o Grande Benemérito João Vaz Pisco.

A reunão do Condel da Tuna se reuniu na quarta-feira, 26, oportunidade em que foi deliberado acerca do Relatório e o Parecer do Conselho Fiscal sobre a Prestação de Contas da Diretoria Executiva referente ao Segundo Semestre de 2022. O Conselho é presidido pelo desportista Reinaldo Barros.

Segundo disse Graciete Maués, as contas foram aprovadas neste momento importante em que o clube está com novo técnico no setor de futebol profissional, que se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série D.

“Foi uma reunião bastante representativa o que fortalece os objetivos da Tuna”, disse Graciete Maués.

