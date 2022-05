Condenado troca tiros com a polícia e morre em Marituba

Morreu nesta sexta-feira, 27, em troca de tiros com policiais, Luís de Souza Ferreira. Ele estava condenado pela Justiça e em prisão domiciliar, vigiado por tornozeleira eletrônica, segundo informou a Polícia.



O confronto ocorreu na cidade de Marituba, na região metropolitana de Belém. Os agentes apreenderam com Luís, que não tinha apelido conhecido, drogas e um revólver velho e enferrujado. Ao ser baleado, o homem ainda foi socorrido até a Unidade de Pronto Atendimento – UPA Marituba, no entanto, já deu entrada sem vida no hospital.



Assim, o corpo de Luís foi removido para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, a pedido da autoridade de plantão na Seccional Urbana de Marituba, que fez o auto de resistência.



Imagens: Jorge Nascimento/Ronabar