Condutor avança o sinal e atinge carro com família dentro, na Av. Independência: vídeo

A manhã deste domingo, 24, começou com uma grave imprudência no trânsito que resultou em feridos. Segundo informações preliminares, o condutor de um carro particular avançou o sinal vermelho do movimentado cruzamento das Avenidas Independência com Mário Covas e atingiu outro veículo que era ocupado por uma família, inclusive uma criança.

A batida foi forte e deixou algumas pessoas gravemente feridas. Em um vídeo gravado no local, o condutor do veículo atingido parecia ser o único consciente. Também é possível ouvir um diálogo em que um taxistas fala que teria visto o condutor do carro que ultrapassou o sinal vermelho em alta velocidade.

A Polícia Militar foi a primeira autoridade a chegar no local e aguardava o Samu e o Corpo de Bombeiros. Muitos outros condutores pararam no local. O caso aconteceu por voltas das 7:30 da manhã.

