Condutor de lancha atropela banhista na Ilha de Cotijuba

O condutor de uma lancha atropelou um banhista na Ilha de Cotijuba, em Belém. O caso ocorreu na tarde deste domingo (10).

De acordo com os policiais militares do 10º BPM, o condutor atropelou a vítima e causou revolta na população que afundou a embarcação que era de porte pequeno. As pessoas ainda tentaram agredir o homem, mas ele foi resgatado por militares do Corpo de Bombeiros que estavam no local.

Até o momento nenhum boletim de ocorrência foi registrado, segundo a polícia.

Fonte: Debate com Roma News