Condutora perde controle da direção de carro e atinge caminhonete na rodovia de acesso a Alter do Chão

Um carro de passeio e uma caminhonete foram parar fora da pista na rodovia estadual Everaldo Martins (PA-457), entre as comunidades de Cucurunã e São Brás, na região do Eixo Forte, em Santarém, no oeste do Pará. O acidente aconteceu no final da noite desta quarta-feira (6), após a condutora do veículo de passeio perder o controle da direção e atingir a lateral de uma caminhonete. O pneu da caminhonete foi parar a alguns metros do local onde os veículos colidiram lateralmente.

A mulher seguia com a família em direção ao distrito de Alter do Chão.

Em ambos os veículos havia três passageiros, quatro adultos e duas crianças. Uma criança e a mulher que conduzia o Fiat Palio ficaram levemente feridas e com algumas escoriações. Elas foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levadas para o Pronto Socorro Municipal. A mulher reclamava apenas de dores na coluna. Mas a vítima estava lúcida e contou que perdeu o controle do veículo à altura da comunidade Ponte Alta.

Os demais passageiros e o condutor da caminhonete nada sofreram, além do grande susto.

